Poker Face Igora Matoviča

V deň keď Slovensko kolabovalo manželka Igora Matoviča nakupovala zmenku od firmy Arca Investments. Tomu sa hovorí Poker Face.

Viete, čo sa dialo 8.4.2020?

Začalo platiť obmedzenie pohybu osôb v rámci okresov cez Veľkonočné sviatky.

Policajti na hraniciach okresu robili kontroly. Slovensko kolabovalo. Doprava určite. Do Bratislavy sa v zásade nedalo dostať. Minister Sulík natáčal videá v aute s poznámkou, že je to šialené.

Pamätáte ten chaos?

Asi áno. A ešte niečo sa dialo v tento deň.

Manželka I. Matoviča kupovala ďalšiu zmenku od firmy Arca Investments.

Tak tomu sa hovorí Poker Face. Warren Buffet je v porovnaní v zásade len obyčajný predavač čínskych sandálov na trhovisku. Hovorí sa, predávaj, keď hrá muzika, kupuj, keď je v uliciach krv. To je základná investičná stratégia burzy. V ten deň veľa tomu nechýbalo, ľudia boli vystrašení, nahnevaní, bol obrovský chaos. V ten deň bola aj škaredá streda pred Veľkou nocou a aj v takýto deň niekto rozmýšľa, kde kúpiť dobrú zmenku.

Formality s kúpou zmenky asi nemohla ísť vybaviť do Bratislavy, tam sa nedalo dostať, neviem či Arca Investments má pobočku v Trnave alebo možno to celé riešili cez kuriéra. Netuším, ako sa to celé overovalo u notára. Ktovie?

Každopádne však samotný nákup zmenky musel prebehnúť cez banku.

Keď je v uliciach chaos, akcie klesajú, vtedy investičáci s kamennou tvárou nakupujú akcie firiem a očakávajú rast, keď sa to ukľudní. Nakúpiť zmenky od predĺženej spoločnosti so základným imaním 100 000 Eur v celkovej hodnote 600 000 Eur v čase, keď je obava, že sa ekonomika zrúti, v čase, keď sú hotely, gastro zavreté a spoločnosť, od ktorej zmenky kupuje má veľkú časť svojich aktív práve v tomto segmente, považujem za viac ako len odvážnu investičnú stratégiu. Ale môžem sa mýliť.

Som už naozaj opatrný v tom, čo na Slovensku je možné a čo nie.

Igor Matovič včera na tlačovke hrozil, že jeho sa zlodeji Fico a Pellgrini nemajú čo pýtať, kde jeho žena investuje peniaze.

Ok. A ja môžem? Ja som nikomu nič neukradol a ani sa nechystám.

Fakt ma zaujíma, ako táto transakcia prebiehala.

Naozaj na tom príbehu dosť veľa vecí nesedí.

Firma Arca Investment je matkou okrem iného aj dcérskych firiem Arca Capital Slovakia, či Arca Capital Funding.

Investičné zmenky ponúkala len Arca Capital Funding. Ono to má význam aj z taktických dôvodov. Dcéry chránia matku. Ak teda p. Matovičová nakupovala zmenky priamo od matky, bol to nejaký VIP produkt, resp. produkt pre VIP klientov?

Pripusťme, že pani Matovičová si kúpila zmenky. V tomto prípade by to znamenalo, že prostrednícvom banky poslala 3 x 200 000 Eur, spolu 600 000 Eur do Arca Investment a zaistila si to zmenkami. Ak ideme teda veriť tomu, čo povedal Igor Matovič, stačí preukázať finančné transféry medzi manželkou I.Matoviča a firmou Arca investments.

Ak to Igor Matovič preukáže, je to plus-minus OK, ale ak nie, tak môžu vznikať rôzne iné vysvetlenia, špeciálne u ľudí, ktorí Matovičovi nedôverujú. Áno, priznávam, že medzi nich patrím.

Arca Capital Funding sľubovala výnosy 6 % per annum. Ak niekto vložil 10 miliónov Eur do Arca capital funding na rok, tak by mal mať výnos za rok 600 000 Eur (3x 200 000). Igor Matovič povedal, že jeho žena nikdy nemala vložené jedno jediné Eur vo firme Arca Capital alebo Arca Capital Slovakia. Je potrebné povedať, že firma Arca Capital neexistuje, takže nemala vložené jedno jediné euro vo firme Arca Capital Slovakia, ešte však existujú v rámci skupiny Arca aj iné firmy, napr Arca capital funding /tá ponukala investične zmenky/ Arca Capital finance group, Arca Investment, ale aj iné spoločnosti.

Ak teda Matovič nepreukáže, že zmenky manželka naozaj kúpila, môže byť na preskúmanie relevantná aj táto alternatíva:

Investor si istinu, svojich 10 miliónov z jednej zo spoločností Arca skupiny vybral a s dlžníkom sa dohodol, že výnos z tejto transakcie mu zaplatí cez inú firmu a zaistené to bolo/je cez tri zmenky. Dôvod? Bude to tak menej okaté v týchto pohnutých časoch? „Hovorca“ investora možno preto nereagoval hneď na novinárske otázky, ktoré sa zjavili, lebo potreboval vedieť, ako to je všetko "poupratované", aby sa mohol s kamennou tvarou postaviť na tlačovku a vyskúšať scenár ako na diplomovke. Igor Matovič má teraz jedinečnú šancu zatvoriť ústa tým neveriacim Tomášom, tým nešťastníkom, ktorí neuverili v jeho predurčenosť. Tým, ktorí nemajú k nemu dôveru.

Nech zverejní zmenky a transakciu prevodov finančných prostriedkov a je v zásade po kauze.

Ak nie, tak nech sa nečuduje. Nie všetci sme tu svedkovia Matovičoví.