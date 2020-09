A. Záborská vs J. Bittó Cigániková

Ako poslankyňa J. Bittó Cigániková rozkryje pokrytectvo poslankyne A. Záborskej a sekulárnemu svetu opäť poskytneme smutný obraz o nás samých.

Konzervatívec je vždy za zvýšenú ochranu počatého života. Samozrejme, že je - od toho je konzervatívec. Potom sú však ešte okolnosti, forma, a postup.

Poslankyňa A.Záborská na svojej politickej ceste dopísala Machiavelliho Vladára o nové kapitoly. Z jej pýchy a sebectva by sa dal ušiť kabát, ktorý by zakryl polovicu Slovenska. Klopali u Kollára, u Matoviča i v KDH, aby sa dostali na kandidatku a kto dal najvyššiu ponuku, s tým išli.

Ó, také kresťanské.

V dedinských rozhlasoch pani Záborská útočila na stranu, ktorá jej umožnila byť viac ako dvadsať rokov v parlamente. Na stranu, ktorá mohla byť so svojou agendou riadnym koaličným partnerom. Teraz poslankyňa Záborská spolu s Matovičom, Kotlebom a Kuffom vytrháva Slovensko z pažeráka Lucifera.

Programová agenda konzervatívcov však nie je v programovom vyhlasení vlády zapísaná v rozumnej miere dohody s ostatnými partnermi, ale systémom: dajte si to ako "sólovku" a urvite si aspoň dačo, aj za cenu, že Vám za to zahlasuje Kotleba a spol. A hlavne...

Hlavne to dobre "predajte" konzervatívnemu voličovi. Je to nedôstojné hrdej konzervatívnej politiky.

CDU/CSU na Slovensku takto nikdy nebude.

Aktuálny návrh na ochranu života možno nakoniec skončí tak, že okrem niektorých sociálnych parametrov sa zmení len formulácia "umelé prerušenie tehotenstva" na "umelé ukončenie tehotenstva". Ale aj nad týmto "vítazstvom" budú vedieť niektorí tancovať pomaly rituálne tance a nechajú sa oslavovať ako záchrancovia života.



V relácii na Markíze poslankyňa Záborská hovorila o možných kompromisoch a zároveň odmietala návrh poslankyne Cigánikovej o potratovej tabletke s tým,

... že to je iný návrh a nech to dajú neskôr.

Čiže neskôr nevadí, ale teraz vadí, lebo oslava je už nachystaná a to víno by asi niekomu zhorklo, ak by sa do zákona dostala potratová tabletka.

V parlamente sa v súčasnosti riešia interupcie a pozmeňovací návrh Cigánikovej s tým súvisí. Či s čím súvisí? S energetikou?

Ak ho majú opätovne predložiť samostatne, máme sa pripraviť na ďalšiu kultúrnu vojnu?

Ekonomika sa trasie v základoch a my tu zas na pár mesiacov budeme mať o zábavu postarané. Znova politici, ktorí nerozoznajú DPH od HDP budú brúsiť meče?

Interupcie sú za určitých podmienok na Slovensku v súčasnosti dovolené a nič zásadné sa v tomto parametri ani po prijatí návrhu poslankyne Záborskej na tom nezmení. Niečo sa môže po prijatí zákona zmeniť v iných parametroch a môže to pomôcť ochrane života, tomu sa budem tešiť. Niečo je však v tom návrhu rizikové, niečo až príliš rizikové. Poslanci svojim hlasovaním rozhodnú a preberú zodpovednosť.

Ale ak sa aj niečo iné okrem formulácie "umele ukončenie tehotenstva" a niektorých sociálnych parametrov prijatím zákona zmení, tak stále budú interupcie za stanovených podmienok dovolené.

A je na mieste otázka, ako sa budú vykonávať. Už aj tým najväčším zločincom odsúdeným na smrť v Amerike pichnú injekciu a netrhajú ich po kúskoch ako Williama Wallace vo filme Statočné srdce.



Poskankyňa A.Záborská nemusí súhlasiť s pozmeňovacím návrhom poslankýňe J. Bittó Cigánikovej, ale hlasovať sa o ňom bude. Ak prejde, tak vznikne naozaj zaujímavá .

Predkladateľ návrhu zákona potom môže už len stiahnuť celý návrh zákona, len ako to potom vysvetlí.



Liberáli si pripravili vcelku chyták a asi sa im nečudujme, že to chcú konzervatívcom vrátiť, keď títo nedodržujú dohody a hlasujú s fašistami.





P.S.: Som a aj budem kresťanský demokrat. Som aj budem umiernený konzervatívec.

Bol som, som a aj budem za zvýšenú ochranu počatého života.

Ak by ale bolo na mne, tak by som navrhol, aby sa ťažké, hodnotové, kultúrno - etické otázky (napr. interupcie, registrované partnerstvá) dali meniť iba ústavnou väčšinou. A rovnako za zamyslenie stojí návrh, aby sa aj rokovací poriadok NR SR zmenil tak, aby zmeny v týchto oblastiach mohla predkladať buď vláda alebo minimálne tridsať poslancov.

Naozaj by sme predišli tomuto rituálnemu bičovaniu sa v polročných intervaloch a prezentáciam nešťastníkov z radov poslancov, ktorí ešte nemali článok v nejakom denníku a tak hrozne by ho chceli.

Za úvahu stojí, že či takýto návrh nezaradíme medzi iné otázky aj do pripravovaného referenda, ktoré by sa malo, ak všetko dobre pôjde konať v deň regionálnych a komunálnych volieb.